Concertreviews Concertreview: The Cure (Hammersmith Apollo, Londen)

Met een back catalogue die 38 jaar muziek omspant was het voor The Cure een makkie om tijdens drie hopeloos uitverkochte Christmas concerts in de Londense Hammersmith Apollo telkens een marathonconcert van drie uur te vullen – zelfs met volledig verschillende setlijsten, als de groep dat gewild had. Maar bleef het ook drie uur spannend?319