Dit was Rock Werchter 2019: de reviews en de sterren!

Jammer dat er geen halve sterren bestaan dan had ik die graag gegeven aan de roadies van Greta Van Fleet voor het sjouwen met de instrumenten, Maar wat een ondermaatse show was dat zeg. Deze jongens willen graag door het leven gaan als Led Zeppelin 2 maar raken niet eens aan de enkels van Plant en co.. Absoluut waardeloos. Een mateloos enerverend schreeuwertje en een groep die ik meteen 2 keer te gelijk gezien heb. De eerste en de laatste keer..