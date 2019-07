Dit waren de zes slechtste concerten van Rock Werchter 2019

1. Vance Joy: eén ster voor zijn enthousiasme ★

Je kan blijkbaar op de Main Stage van Rock Werchter belanden, tien keer exact hetzelfde nummer blèren en daar zonder lijfstraffen of boetes mee wegkomen. Weet er iemand hoe Jobat in Australië heet? Vance Joy kan een nieuwe job gebruiken.

2. Deaf Havana: ★

Deaf Havana had een plan. Ooit, toen MTV nog muziek uitzond, hadden ze daar namelijk Papa Roach gezien. Daar zagen ze wel iets in, dat boos zijn op de papa, maar als ze héél eerlijk waren, vonden ze de pop van Imagine Dragons eigenlijk òòk wel tof. Hun plan: die twee voorbeelden verzoenen in nummers die stijlelementen van beiden vertonen, maar die bovenal veilig en wel the middle of the road blijven berijden. ‘Tot daar aan toe’, denk je dan, ‘maar dan kan je je boeltje wel nog altijd toonvast brengen’. Helaas: ook daar zakte Deaf Havana door de mand. Als je op den duur Havana begint te benijden voor z’n hardhorigheid, zit het ergens fout.

3. Laurel: houthakkers met een hobby ★

Laurel is mooi, zingt mooi, en schrijft mooie liedjes op maat van zwoele zomeravonden, maar de band die ze naar Werchter had meegebracht was geen stuiver waard.

4. SWMRS: pogoën in je eigen safe space ★

'Jullie zijn misschien tuk op ándere bands, maar ik kan je vertellen: dit is de beste show die je in je hele leven hebt gezien!', aldus zanger Cole Becker op The Slope. Aan klinkklare onzin geen gebrek dus bij SWMRS.

5. Greta Van Fleet: als Apple ooit een hardrock-lijn lanceert, is het dít ★½

Processierupsen veroorzaken jeuk, huiduitslag en irritaties aan ogen en luchtwegen. Bij Greta Van Fleet moeten er dan wel érrug veel van die beesten in de lucht hebben gehangen.

6. Big Bang Romeo: die slechte score hebben ze volledig aan zichzelf te danken ★★

Met elk nieuw nummer toonde Bang Bang Romeo namelijk dat ‘pathos’ niet alleen een uitstekende naam is voor een Grieks restaurant, maar dat je het ook prima als podiumtrucje kan inzetten.

