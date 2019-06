Rock Werchter 2019: Dansen in de zon (klap-klap), braden in het licht!

Slow cooking is in tegenwoordig, en dat hebben de mensen die zich in de zon geïnstalleerd hebben eveneens geweten: er hangt een parfum van in zweet gemarineerde ribbetjes over de wei. Toch oppassen, want de zon is méér dan sterk genoeg om zowat al uw lichaamsdelen te verkolen. Dat scheelt wel wat kosten aan al die barbecues deze zomer, maar we raden aan om toch heelhuids en intact naar huis terug te keren. Kwestie van op vakantie nog te kunnen pootjebaden zonder alle mensen uit het zwembad te jagen met de as die zich in het water verspreidt.

De flink gesensibiliseerde Werchterganger – melanoma is níét de naam van een artiest die in Klub C speelt – smeert zich dus braafjes in met liters en liters zonnecrème. Dat doet natuurlijk niets aan de helse warmte die over ons heen gedrapeerd ligt als een deksel op een braadpan. Bewijs in casu is dat we intussen een forse struisvogelomelet kunnen bakken op het klavier van onze laptop.

Ondanks de vlammen die uit de hemel neerdalen, lounget u wel degelijk een eindje in het rond op de wei en op de camping. Weinig actie dus, op gezapig rondsjokken na; het is dan ook véél te heet om enige energie te spenderen aan iets anders dan liggen en klagen over de klimaatopwarming.

Hopelijk hebben we met dat codewoord geen citroenzurige oude knarren wakker gemaakt, want dan krijgen we weer brieven toegestuurd dat vier dagen Werchter de belangrijkste factor is in de hitteverschraling van het Keniaanse platteland. En dat we beter bossen zouden aanplanten in plaats van ons te amuseren. We willen met dit weer de postduiven niet te zwaar belasten, maar toch: het zal niet lang meer duren voor die ene hemeltergende klassieker van Wim Soutaer, 'Allemaal' (u weet wel, 'dansen in de zon'), meer weg heeft van een marteltechniek in een gevangenis voor politieke dissidenten dan van een plezante activiteit.

Hier, geniet er nog van nu het nog kan: