Onder het motto sun's out, guns out trekt u zonder schroom alle kledingstukken uit die u kan missen zónder daarbij opgepakt te worden voor zedenfeiten. De vleeswaren blijken in de uitverkoop, maar het blijft hier relatief kosjer - ongetwijfeld omdat het te warm is om tegen elkaar aan te schuren. Tegelijk vragen we ons met knikkende knieën af wat de nacht gaat brengen. Één ding is zeker: zedig zal het niet zijn.