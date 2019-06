Tourist LeMC op Rock Werchter 2019: een uur lang regerend vorst van The Barn

‘Rock Werchter! Hou van mij of niet, ik zen den Tourist. Mijn bestaansrecht steekt in het applaus van de fans.’ Johannes Faes, zelfverklaard en chronisch Tourist, en band begonnen bedachtzaam, bedeesd, maar meteen redelijk begeesterend aan hun set op Rock Werchter.

Voor de hit ‘Spiegel’ was Raymond Van het Groenewoud naar Werchter afgezakt, naar verluidt de eerste keer dat de twee samen een podium innamen. Vlaanderens eerstaangewezen Raymond stond er - behalve stralend en goed bij stem - ook een beetje bij alsof hij op de set van de verkeerde film was gestapt. Maar de reactie op zijn entrée was overweldigend, hartverwarmend en geméénd. Volgend jaar wordt Vlaanderens eerstaangewezen Raymond 70 - zou dat geen geknipte aanleiding zijn voor een uitgebreid verjaardagsconcert op Rock Werchter 2020?

Ter zake: tijdens ‘Barbaren’, vandaag het tweede nummer, was het goed opwarmen. ‘En route’ was sterk, het publiek mee. Opvallend: als Tourist LeMC - toch geen volksmenner van nature - vraagt om mee te zingen, dan wórdt er massaal en indrukwekkend duidelijk meegezongen. Ook als het gaat om nu ook weer niet zó vlot in de mond liggende, fonetisch Antwaarpse zinnen als ‘Da kik als kind docht da’k kost toveren’...

Tourist LeMC op Rock Werchter was ook: Kenny G-achtige saxsolo’s, tussendoor een lome, zomerse rap, terloopse reclame voor zijn aankomende concert in het Sportpaleis... ‘Waar zijn hier de West-Vlamingen? De Vlaams-Brabanders? En zijn hier toevallig ook Antwerpenaren?’ Hij schuwt de clichés niet, maar hij geeft er altijd een eigen kwartslag aan, een straffe Tourist touch. Zelfs zijn bindteksten zitten perfect geschoeid op ritme en metrum van de eerstvolgende song.

De set zat vol stotterende oddballs van nummers, kleine verhaaltjes van onbegrepen emoties - samen de verklanking van Tourists zelfverklaarde eeuwige outsiderstatus, en altijd met een hyperpersoonlijke inslag - die doorheen de jaren toch en terecht een groot publiek hebben gevonden.

Hoogtepunten: de zinderende nostalgie van ‘We begrijpen mekaar’, ‘Horizon’ (mét toegevoegde Wally), ‘Koning van de liefde’, ‘Spiegel’ uiteraard, een vroeg gebracht ‘En route’. En het ‘We gaan samen bidden, we gaan samen zingen, daarna gaan we samen springen’-momentje tijdens ‘OLV’.

Tourist LeMC, eerder dit jaar in het Nederlandse NRC omschreven als ‘het vriendelijke gezicht van de Vlaamse rap’, was vandaag ook every inch de volksheld uit de Seefhoek zoals we hem kennen, vinger op de pols van stad én zondoorbakken weide, afwisselend koning en hofnar van de liefde, en ongeveer een uur lang regerend vorst van The Barn.