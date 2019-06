Rock Werchter 2019 door de ogen van Whispering Sons: 'Ons grootste publiek ooit!'

Humo@Festivals Best Kept Secret, dag drie: Christine and the Queens, Big Thief en Whispering Sons hebben lak aan de norm

De headliners van Best Kept Secret toonden drie verschillende gelaten. Een ingetogen Bon Iver palmde vrijdag het hoofdpodium in. De statische man-machines van Kraftwerk mikten zaterdag dan weer meer op het hoofd dan de heupen. En de headliner op zondag moest het op zijn beurt hebben van dynamiet en dynamiek. Christine and the Queens bracht letterlijk en figuurlijk een flitsend spektakel.15