Rock Werchter Aurora op Rock Werchter 2019: een vuist maken voor weirdos

Stond ik drie jaar geleden niet al in deze tent, vroeg Aurora zich af in KluB C. Zeker, en wedden dat dit liefdeskind van Robyn en Florence Welch volgende keer op de Main Stage mag? Al hopen we wel dat haar songs tegen dan haar attitude en power hebben bijgebeend.