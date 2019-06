Macklemore op Rock Werchter 2019: mikken op de schaamstreek in plaats van de hersenen

‘Het is hier vandaag zo warm als de voorhuid van Satan’, en andere krakers. Macklemore, tegenwoordig zonder toegevoegde Ryan Lewis, is meer entertainer dan artiest. Praatjes- en potsenmaker, professionele patser. Goed!

De man die op zijn eerste plaat zowel een ‘Penis Song’ als een ‘Bush Song’ had staan, mikte ook vandaag eerder op de schaamstreek dan op de hersenen. Volksmennerij, geen legendarisch uur muziek. So what? Wie zich druk maakt over de vaststelling dat een feestrapper op een vierdaags openluchtfeest een feestje probeert te bouwen, moet op zoek naar een leven.

In de eerste helft van het concert lukte dat met het feestje het best. ‘Ain’t Gonna Die Tonight’ maakt een paar hectoliter feromonen los op de weide, een zwoel ‘Thrift Shop’ zat slim helemaal vooraan de set. En ‘Same Love’ werd voorafgegaan door dezelfde ‘I love diversity’-speech die hij altijd geeft, maar had het hart en de kloten op de juiste plaats.

Halverwege werd het een kwartiertje opmerkelijk platter en - veel erger, voor iemand als Macklemore - saaier. Met onder meer enkele overbodige kostuum- en pruikwissels, een vervelende monoloog over Samuel L. Jackson, Lady Gage en James Brown, een kabbelend ‘And We Danced’ en een veel te lang uitgemolken mop over de ‘I love mom’-tattoo van bandlid Nick.

Hij had ook zijn leuterbroek aan getrokken. ‘Heel soms zie ik een publiek dat me eraan herinnert dat ik de beste job ter wereld heb’ (snurk) en ‘Ik voel mij als een sportsfan bij de verkeerde wedstrijd: ik heb een rode bandana aan, terwijl iedereen hier in het blauw gekleed is’ en ‘Het ruikt hier naar wiet en I fucking love it...’

De party train van Macklemore kwam pas terug op stoom met de wereldhits ‘Can’t Hold Us’ (‘Tonight is the night, we’ll fight till it’s over / So we put our hands up like the ceiling can’t hold us’) en - voorafgegaan door de goed klinkende leugen ‘Normaal gezien is dit het moment waarop ik ermee ophoud, me terugtrek in de backstage, worteltjes ga eten en in foetushouding naar John Coltrane zit te luisteren, maar in België eindigen we net iéts beter’ - ‘Glorious’.

Macklemore: het is wat het is.