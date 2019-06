Rock Werchter Rock Werchter 2019: Humo's TeringTyfusTentTips - 5 regels voor de perfecte tentplek!

Elk jaar is het hetzelfde liedje op Werchter, en dan hebben we het niet over de ettelijke passages van Editors in vorige edities: zodra de camping opengaat, breekt er een strijd los voor de beste plek op de weide. 35