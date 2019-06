Rock Werchter 2019: de fannypack is niet uit te roeien, en terecht!

We namen de rol van diensthoudend trendwatcher op, struinden over de wei en zagen dat de fannypack nog stééds onvermijdelijk aanwezig is. Uw redenering daarachter is evenwel ijzersterk.

Zoals elke volwaardige trendwatcher weet u ongetwijfeld ook dat de fannypack een controversieel verleden kent: vroeger werd het accessoire verguisd door iedereen van modegoeroes, fashion-bobo's tot complete kleding-analfabeten. We weten nog héél goed dat de mode-industrie fulmineerde tegen het ontsieren van zovele schone lijven.

En toch, tijden zijn zoals lichamen: ze veranderen voortdurend en zelden in de goeie richting, als we de oude garde mogen geloven. Daardoor is het beruchte poespakket getransformeerd van absolute, ultieme faux-pas (die al uw zuurverdiende street cred onmiddellijk tenietdoet) tot ultra-hip hebbeding. Geef uw ogen maar eens goed de kost: iederéén draagt tegenwoordig een fannypack, van gladste fuckboy-paling zonder baard in de keel tot veertigjarige dames met kortpittig kapsel.

Heeft u niks dergelijks in de kast hangen? Dan hebben we slecht nieuws voor u: u hoort niet bij de cool kids, zou zich diep moeten schamen, en dient zich te reppen naar de dichtstbijzijnde kledingwinkel. Of tenminste, dat leiden we af uit uw reacties op de wei. Afgezien van enkele puristen (op de brandstapel ermee!) vonden we bitter weinig mensen die het zwaard opnamen tegen de fannypack.

Niet dat u impliceerde dat het een mooi ding is - het woord foeilelijk is naar 't schijnt speciaal uitgevonden voor de fannypack - maar u bevestigde zonder meer dat comfort boven stijl dé hoofdregel is op festivals. Behalve dan misschien op Tomorrowland, maar daar beginnen we liever niet over, teneinde geen haatmail vol spelfouten te ontvangen.

Het gaat dus niet om de coolste kikker op de wei zijn, maar wel om gebruiksgemak. In een wereld waarin zakken steeds kleiner worden of zelfs volledig verdwijnen (qua kledingstukken, that is, we doelen niet op de dalende vruchtbaarheid in Europa) is een fannypack goud waard.

Logisch dus, dat zo'n externe zak overal op de wei te spotten valt. Dat het potsierlijk is of gruwelijke tan lines achterlaat, kan u welgeteld geen ene reet bommen. Eigenwijsheid is een schone deugd, en de aanhouder wint.