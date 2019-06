Rock Werchter 2019: Lewis Capaldi, internethype eerst, muziek tweedst?

Lewis Capaldi valt vermoedelijk niet echt op, zo tussen grotere namen gemoffeld, maar Capaldi is wel degelijk internet famous. Hij heeft maar liefst 2,7 miljoen volgers op Instagram, terwijl pakweg Kylie Minogue er slechts 1,9 miljoen op de teller heeft. Niet dat hij bekender is van zijn leutige video's dan van zijn eigenlijke muziek, want hij speelde in het voorprogramma van Rag'n'Bone Man, Niall Horan, en Sam Smith. Geen wereldsterren, maar klein bier is het nu ook niet. Oh, en hij is ook supporting act van Bastille. Daarover geen verdere commentaar.

De jonge snaak, 22 is-ie nog maar, heeft veel weg van Susan Boyle die wat te veel met Onslow, de schoonbroer van Hyacinth Bucket, heeft rondgehangen. Hij lijkt misschien vers uit bed én weggelopen uit 'Little Britain', maar we willen hem natuurlijk ook niet op zijn uiterlijk aanpakken. Al moet de gemiddelde vrouwelijke popster nochtans wél vaak rekenschap afleggen voor hoe ze eruit ziet.

Soit , we leven in een chronisch oneerlijke wereld, dus laten we het over Capaldi zelf hebben, en niet over zijn vlezig omhulsel. Vooreerst: zijn video's. Hij teert voornamelijk op zijn onnoemelijk sappige Schotse accent en, dubbel toegegeven, hij scoort meestal met pipikakahumor, zoals hierzo:

Toch is hij volgens een massa jongelingen gewoonweg verdomd grappig, en wij laten ons met alle plezier leiden door de massa. Een stand-upcomedian wordt-ie vermoedelijk niet, maar hij kan wel sappig vertellen. Een flinke dosis zelfrelativering is hem ook niet vreemd, zoals blijkt uit zijn filmpjes én uit de titel van zijn eerste album, 'Divinely Uninspired to a Hellish Extent'.

Iemand met zo'n overdosis zelfrelativering kunnen we niet anders dan sympathiek vinden, want Einsteins relativiteitstheorie is overal doorgedrongen behalve in de muziekwereld (en al helemaal niet in de VIP-ruimte van Werchter, maar dat is een ander verhaal). Zelfspot is een schone deugd.

Nu, ook dáár vult men podia noch tent mee, dus wat kán deze man? Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we nog nooit ook maar één noot van deze meneer gehoord hadden, maar wel al video's hadden gezien op Instagram. Vaarwel, journalistieke geloofwaardigheid!

Bij een nadere inspectie van zijn muziek blijkt dat hij vooral teergevoelige ballades voortbrengt die een torenhoog Adele-gehalte hebben, met véél pathos en millennial angst waarvan we het volume uit verlegenheid toch enkele tikjes lager zetten. Dat hoeft overigens niet te verbazen, want ondanks de leute in zijn video's heeft Capaldi het ook vaak over de minder rooskleurige aspecten van het leven. Oordeel vooral zelf over hoe ontiegelijk melig zijn meest succesvolle single is, met trouwens een hoofdrol voor 'dr. Who'-acteur Peter Capaldi (inderdaad, familie!):

We laten ons nog nét niet het woord 'kitscherig' ontvallen. Hoe dan ook is zijn repertoire niet bijzonder uitgebreid; we zouden haast denken dat hij zijn album on repeat moet zetten om aan voldoende speeltijd te komen óf een Weezerke doen door een hele resem covers te spelen.

Tja, misschien belichaamt Capaldi de tragische tweespalt van de jonge generatie van vandaag: lachen met dwaze internetmemes terwijl de verdoemenis onvermijdelijk op de loer ligt. Wij zijn alvast benieuwd!