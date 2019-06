Rock Werchter 2019: zijn 'Fortnite'-dansjes een onrustwekkende trend?

De afgelopen vier dagen flaneerden we over de wei en merkten we véél bizarre dansjes op die bovendien verdacht veel op elkaar leken. Tot overmaat van ramp riep Macklemore ook wat jonge hindes op podium om daar hun kunsten te vertonen, en inderdaad: wéér diezelfde bewegingen.

Imagine Macklemore asking you on stage to dance off with another fan! Go, go go! #RW19 pic.twitter.com/BTWHc0pwga — Rock Werchter (@RockWerchter) 29 juni 2019

De vraag rees: zijn we hier getuige van een complot onder de jeugd (dan zijn de dansjes ongetwijfeld rituelen van een sekte die betere klimaatplannen wil) of zijn we compleet paranoïde geworden door een overdosis zonnesteken? Vermoedelijk het tweede, want bij navraag blijken die dansjes uit 'Fortnite' te komen. Qué?

Om u even van onder die steen te halen: 'Fortnite' is een cartoon-achtig videospel waarin een hele hoop spelers op een eiland gedropt worden en vervolgens elkaar tot de laatste man neerknallen. Klinkt misschien bloederig, maar het is niet gewelddadiger dan pakweg Tom & Jerry - kwestie van de markt breed genoeg te houden. Het verkoopmodel van 'Fortnite' is simpel doch ingenieus: het spel op zich is gratis, maar er zijn talloze kleine aankopen beschikbaar zoals kleurige parachutes en, uiteraard, dansjes voor uw personage. Een meer wetenschappelijke uitleg over die verkoopsformule vindt u hier.

Dat model is specifiek gericht op pre-pubers die volop zoeken naar een eigen identiteit en manieren om zich te onderscheiden van de massa. Niet toevallig, want dat zijn evenzeer schepsels met genoeg egoïsme om de visakaart van hun ouders te stelen en niet genoeg verstand om dat geld aan iets nuttigs uit te geven. We horen Dr. Evil in de verte maniakaal lachen om hoe poeslief doch exploitatief dat business model is.

Soit, we mogen dan wel een dinosaurus zijn, we hebben tenminste die zwendelaars van Epic Games helemaal door. Bij deze uitleg voelen we ons trouwens als de befaamde GIF waarin Steve Buscemi met zijn skateboard over de rug en omgedraaide petje 'How do you do, fellow kids?' zegt:

Ondanks de bedenkelijke kwaliteit van het spel zelf heeft 'Fortnite' wel degelijk een hallucinante populariteit bereikt; ongeveer het equivalent van “viraal gaan”, maar dan voor games. De verschillende dansjes die de personages kunnen doen, het ene al ‘Ketchup Song’-achtiger dan het andere, zijn eveneens absurd bekend geworden. Hier een voorbeeld van de 'Floss', een dans die niks te maken heeft met tandhygiëne, tot grote spijt van ouders aller lande. Het gedrocht is vooral bekend van dat gruwelijke nummer van Katy Perry, ‘Swish’, en de knul met de rugzak, op 'Saturday Night Live' begot:

Inderdaad, dezelfde spasmen als die tijdens het optreden van Macklemore. U ziet de bui natuurlijk al hangen: de 'Fortnite'-generatie heeft een leeftijd bereikt waarop het niet meer helemààl moreel onverantwoord is als ze naar ’s lands festivalweiden afzakken, dus we zien hier te pas en te onpas flossers passeren. Die generatie heeft overigens ook een onnoemelijk grote liefde voor zelfspot, waardoor het onmogelijk is om de ironische dansers te onderscheiden van zij die het - god beware ons - voor echt doen.