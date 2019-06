Lewis Capaldi op Rock Werchter 2019: Goeie bal, lepe gladjakker!

Zoals James Blunt , die andere grootleverancier van twijfelachtig sentiment, kan Lewis Capaldi met zichzelf lachen. Zie: de interviews waarin hij zichzelf genadeloos fileert ('I’m a slightly overweight Scottsman who happens to like to sing').

Zie ook: zijn reactie nadat Noel Gallagher van Oasis hem onlangs afzeikte - totale euforie. Gisteren wandelde Capaldi het podium van het Britse Glastonburyfestival op in een parka van het type dat Noel en Liam graag dragen. Eronder droeg hij shirt met Noels kop in een hartje. Het filmpje met Noels tirade speelde op de achtergrond. Well played, Sir.

'I have one question: do you like fucking rock-‘n-roll? Well, then you’ve come to the wrong place, my friend', grijnst de leperd in The Barn. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. 'Ik ga een aantal liedjes zingen en ik kan je verzekeren dat ze fucking deprimerend zijn', klinkt het redelijk gemeend.

Tja, Capaldi’s songs mogen dan hemeltergend middelmatig zijn, in The Barn performt hij ze alsof zijn leven ervan af hangt. De erg jonge dames van zijn fanclub smullen er evenwel van. Ze trakteren hem zelfs op rode rozen. De smachtende hit ‘Someone you loved’ herleidt de meisjes in de tent tot een borrelend papje Cookies & Cream.

Nog een vermakelijke bindtekst: 'I know I look like a man who has given up but ‘m fuckin’ sweatin''. De aanmatigende manier waarop hij zijn muzikanten voorstelt, is even hilarisch: krek Walter Capiau in De Kinderacademie. De verjaardag van de gitarist grijpt hij dan weer aan voor een resem wrange grapjes over de dood. Generatie Z staat er heel eventjes verweesd bij. Goeie bak, Lowie.

Het is een verfrissende performance en ze valt goed bij een publiek dat kickt op Authentieke Beleving. Yep, Capaldi’s tranentrekkers doen het geloof in de popsterren van morgen resoluut verdampen - op dat vlak heeft ome Noel gelijk - maar dat maken Lizzo en Rosalía vandaag gelukkig meer dan goed. Laten we dus niet wanhopen.

Eén ster voor de muziek, vier voor het entertainment en de overgave. Drie in totaal dan maar? Lepe gladjakker.