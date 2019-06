Rock Werchter 2019: van sorteren kan je leren! De afvalberg op de camping

We wisten te infiltreren tot de diepste krochten van de camping, en troffen daar naast heel wat vermoeide lijven vooral veel vuilnisbeltjes in bonsai-uitvoering aan.

Met wekelijkse klimaatmarsen achter de kiezen en verschillende initiatieven om festivals toch een spatje groener te maken blijken we niet bijster veel geleerd te hebben.

Ook hier op Werchter struikelt u haast over de vuilniszakken en ziet u meer blitse recycling points (we wanen ons bijna in silicon valley, zúlk hip Engels) dan doordachte levenskeuzes. En toch vegen heel wat kampeerders vrij letterlijk hun voeten aan die goede bedoelingen - misschien niet verwonderlijk, want de gemiddelde festivalganger zal voor het komende jaar geen voet meer zetten op de Werchterse graszoden. Ergo, fuck alles wat zichzelf natuur pleegt te noemen.

Alle moeite van de organisatie ten spijt blijkt dus weer dat properheid begint bij de al-dan-niet-welwillende tengels van de festivalganger. Natuurlijk

Alvast onze excuses dat we dezelfde verzuurde bompaatjes uit hun stal hebben gelokt door te schrijven over de ecologische impact van zo'n muziekfestival - we kokhalzen al bij de gedachte aan de zelfgenoegzame babyboomercomments. Soit, dat neemt niet weg dat er flinke varkens hebben huisgehouden op de campings. For shame.