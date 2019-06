Underworld op Rock Werchter 2019: sperzieboon met spastische trekken

Is er een moeilijkere taak dan op te boksen tegen de klepper die een vierdaags festival mag afsluiten? Zit een minderheid van een doodvermoeide menigte te wachten op een danceduo dat vooral in de periode rond 1996 en later diepe littekens groef in de herinneringen van de mens? Het zijn misschien geen prangende levensvragen, maar ze doen er wel toe.

Omdat wij u een antwoord verschuldigd zijn: ja en ja. Je voelde al de hele dag aan de magere opkomst in de tenten dat Het Volk zat te wachten op een bepaalde groep. Die groep zou zoals te verwachten Muse zijn, en niet Underworld. Maar dat de Britse dancepioniers Karl en Rick in 2019 zó veel volk op de been zouden krijgen? Daar hadden wij het zakgeld van onze mémé niet op durven inzetten.

Daar stond hij dan, met de armen wijd open. Karl Hyde. 62 jaar, 62 kilogram droog. Een sperzieboon met spastische trekken. Hij heeft geen gevoel voor mode. Anders zou je als zestiger geen t-shirt met lange mouwen dragen met daarop blinkende sterren. Maar de muziek die hij jaren geleden met zijn compagnon heeft uitgebracht is nog wél relevant. ‘Two Months Off’ was een hymne en is dat nog steeds. ‘Another Silent Way’ was nog zo’n splinterbom die in KluB C werd gedropt.

“I’m feeling your heat”, sprak Karl ergens halfweg. Het was een kwestie van geven en nemen. Underworld plande de ene aanslag op de emoties na de andere. Er waren in de overvolle KluB C vooral late dertigers en prille veertigers samengekomen die Underworld op hun beurt trakteerden op het luidste en meest oprechte gebrul dat we deze week uit duizenden kelen hebben horen opstijgen. Waar veel acts een tent zagen leeglopen, was dat bij de Britten niet het geval. Wie diep vanbinnen een raveteef is/was, zat immers goed in KluB C.

Er stond iets gebeuren. Dat voelde je aan alles. Aan Karl Hyde die als een gek tekeerging en dan ook nog eens uitstekend bij stem was. Die man is 62 jaar. Twee jaar ouder dan Robert Smith van The Cure – en die zou je 149 schatten. Als wij op die leeftijd zó gepassioneerd zullen zijn, trakteren wij op bier aan toog 34. Er was door de organisatie geluidsarm vuurwerk voorzien aan het einde van Muse, maar het echte vuurwerk was luíd en kwam van Underworld.

Underworld is de groep die ‘Born Slippy’ heeft gemaakt. Een nummer dat op de wereld is gezet om afbraakwerken te vergezellen van geluid, om mensen loco te maken. Zoals dat is gebeurd op Rock Werchter.