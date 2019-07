Rock Werchter 2019 door de ogen van Portland: 'Dit zullen we nooit vergeten'

Rock Werchter Rock Werchter 2019: dit waren de observaties van Onze Man in het veld

We haalden onze innerlijke antropoloog naar boven om zo wetenschappelijk mogelijk de gedragingen van de Werchterganger te documenteren. Daarvoor plaatsten we ons, zoals het een pseudo-journalist betaamt, midden in de vuurlinie. En we keken uiteraard niet naar een gescheurd hemd, verloren schoen, of bijtwonde meer of minder.