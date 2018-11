It's Sabrina, Witch! De nieuwe tv-serie is een horrortrip voor de internetgeneratie

4.0 5 0

Net als Riverdale, is Chilling Adventures of Sabrina gedrenkt in donkere sferen. Letterlijk. Gelukkig heeft Sabrina helblond haar en is ze vaak ingeduffeld in een bloedrode jas. Dat helpt, in tegenstelling tot het wazige vignette-effect dat wordt gebruikt bij enge – ergo donkere – momenten. Maar het is net deze obscure sfeer die van Chilling Adventures of Sabrina zo’n geslaagde horrorreeks maakt, waarbij je alle gordijnen wil toetrekken om helemaal in Sabrina’s wereld op te gaan.

Haar nieuwe avonturen spelen zich af in Greendale, een stadje dat grenst aan Riverdale. Hier is niet de rivier de bron van alle mysterie, maar wel het – u raadt het al – bos. De nabijheid van de twee dorpen betekent overigens dat Netflix broedt op een cross-over, en dat het hoopt dat fans van Sabrina overtuigd zullen worden om ook snel Riverdale te bingen.



Het gedeelde universum is weliswaar logisch, aangezien Sabrina 56 jaar geleden voor het eerst opdook in de stripreeks Archie’s Mad House. De magische tiener was een hit bij de Archie-fans, wat haar een vaste plek aan zijn zijde opleverde. Ook wanneer Archie de sprong maakte naar geanimeerde series, bleef Sabrina een vaste compagnon. Tot ze in 1970 haar eigen spin-off kreeg.

Maar het was pas met de sitcom Sabrina, the Teenage Witch dat de tienerheks in de jaren 90 gebombardeerd werd tot een wereldster – ondanks de irritante lachband en mechanische, pratende kat.

De moderne Sabrina Spellman is niet meer de onhandige heks die per ongeluk de Backstreet Boys creëerde. Kiernan Shipka (Sally Draper uit Mad Men) zet een sterke, grappige Sabrina neer die niet op haar mondje is gevallen. Hoewel de premisse – half-heks, half-mens gaat op zoek naar haar plaats in de wereld – dezelfde is, zijn de duistere avonturen van de nieuwe Sabrina niets vergeleken met de belachelijke toestanden waarin ze in de nineties terechtkwam.

Sabrina belichaamt de moderne heks: een hardcore feminist die niet met zich laat sollen. De thema’s van vrouwelijke kracht en sisterhood maken deel uit van zowel de heksenwereld als de mensenwereld, en er wordt ook voortdurend verwezen naar de actualiteit. Die verweving van feit en fictie maakt van Chilling Adventures of Sabrina de perfecte horrorreeks voor de internetgeneratie.



Ook leuk: de serie refereert om de haverklap naar horrorklassiekers – dit bereikt een summum in de hommage-aflevering aan The Exorcist – en naar bekende figuren uit de geschiedenis. Er wordt trouwens nog wel meer met tijd gespeeld: hoewel het verhaal zich lijkt af te spelen in de jaren 60, hebben de personages laptops, en praten ze over films en boeken die na de sixties zijn uitgekomen.

'De verweving van feit en fictie maakt van ‘Chilling Adventures of Sabrina’ de perfecte horrorreeks voor de internetgeneratie'

Hoewel Sabrina’s menselijke vrienden niet altijd blijven boeien, compenseert het bonte allegaartje heksenpersonages dat dubbel en dik. Zo is het niet de kat Salem – deze keer gewoon miauwend – die Sabrina afwisselend sassy opmerkingen en goede raad geeft, maar Sabrina’s neef Ambrose (Chance Perdomo). Net als Sabrina, woont hij bij zijn tantes Hilda (Lucy Davis) en Zelda (Miranda Otto) in het lokale mortuarium. De klassieke haat-liefderelatie van de zussen mondt vaak uit in Zelda die Hilda een fatale klap op haar hoofd geeft. Gelukkig zijn heksen robuust gebouwd en herrijst Hilda telkens uit de doden.

Chilling Adventures of Sabrina combineert alle magische universa – van Harry Potter tot The Craft – tot een bloederig nieuw geheel dat u zowel laat schreeuwen als grinniken.

Chilling Adventures of Sabrina is nu te bekijken op Netflix.