De nieuwe Netflix Original heet ‘Polar’. In deze brutale actiefilm speelt Mads Mikkelsen huurmoordenaar Duncan Vizla aka The Black Kaiser. Twee uur lang neemt hij het op tegen zijn vorige werkgever om zijn pensioen te redden.

Polar is een adaptatie van een gelijknamig Dark Horse-verhaal. Deze Amerikaanse comicsuitgever bracht ons eerder al ‘300’, ‘Sin City’, ‘Hellboy’ en de ‘Alien vs. Predator’-franchise. Binnenkort kan je van hen op Netflix ook de serie ‘The Umbrella Academy’ bekijken. Stuk voor stuk zijn het producties die opvallen door hun bruutheid, wat bij ‘Polar’ niet anders is.

Het plot: Duncan gaat binnen twee weken op pensioen. Zo’n huurmoordenaarspensioen kost een behoorlijke duit en om de bedrijfsfinanciën te redden, besluit de CEO om Duncan uit de weg te ruimen. Hij stuurt een jong team getrainde killers af op Duncan én z’n buurmeisje Camille (Vanessa Hudgens). En dan wordt de, anders zo rustige, Black Kaiser kwaad.

‘Polar’ is op vrijwel alle vlakken een slechte film. Het verhaal is flinterdun en elke twist is voorspelbaar of vervelend. Het geweld en de seks zijn te geforceerd, de humor werkt nooit en de CGI is matig. De twee uur die deze film lang is, lijken eindeloos te duren.

Zelfs topacteur Mikkelsen kan de zielloze prent niet redden. De Deen die in het verleden uitblonk in gelaagde emotionele rollen, mag hier niet meer gevoelens vertonen dan Donatella Versace. Voor Keanu Reeves in ‘John Wick’ (een film die in hetzelfde straatje ligt) werkt dat uitstekend omdat hij al 25 jaar weinig anders doet, maar bij Mikkelsen proef je het verkwiste potentieel. Vanessa Hudgens tracht ondertussen de film een wat serieuzere vibe te geven, maar verdrinkt in de waanzin rond haar.