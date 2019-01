Netflix bood nog weinig Aziatische series voor de westerse markt. Met het Koreaanse 'Kingdom' komt daar verandering in. De vraag is of we daar blij mee moeten zijn.

2.5 5 0

Een leeswaarschuwing: ‘Kingdom’ is een historisch koningsdrama. Uit Korea. Met zombies. Mocht dit u niet aanspreken – wat zeer begrijpelijk zou zijn – is het aan te raden op zoek te gaan naar een andere favoriete serie. Als u echt denkt dat u het aankunt, lees dan gerust verder.

Om met de feiten te beginnen: ‘Kingdom’ is gebaseerd op de Koreaanse webstripserie ‘Het Koningkrijk der Goden’. De serie telt zes afleveringen van een uur, en speelt zich af tijdens de Joseondynastie, die duurde van 1392 en 1897. Het budget werd ruim overschreden – de kosten bedroegen uiteindelijk ruim 1,78 miljoen dollar per aflevering. Tijdens het productieproces overleed een medewerker ten gevolge van de extreme werkdruk en werkdagen van gemiddeld 19 uur. Een tweede serie is aangekondigd.

De belangrijkste vraag voor u lezers is natuurlijk: wat is het resultaat? Om positief te beginnen, ‘Kingdom’ ziet er schitterend uit. De kostuums, de decors en de landschappen zorgen voor een zeer sfeervolle kijkervaring. Wie kan wennen aan de wat stugge speelstijl die de Koreaanse cinema eigen is, zal ook kunnen genieten van het Shakesperiaanse verhaal, over een machtsstrijd aan het hof tussen een kroonprins en een stel corrupte magistraten. In hapklare brokken worden de scènes geserveerd, en als het bij deze intriges zou blijven was er niet zo veel aan de hand geweest.

De grondige lezer weet echter al dat het hier niet bij blijft. Over één onvermijdelijk element hebben we het namelijk nog niet gehad: zombies. Wie ervan houdt zal zich in de handen wrijven, maar gelukkig zijn de verstandige mensen talrijker. Zij zullen de zombie één van de meest stompzinnige horrorfiguren uit de geschiedenis noemen. De zombies in ‘Kingdom’ ogen realistisch en zijn oprecht eng, maar voldoen verder volledig aan het clichébeeld: het zijn wandelende lijken, door een akelige samenloop van omstandigheden opgestaan uit de dood, met een onverklaarbare honger naar mensenvlees. Ze zijn sterk en niet te doden – wie heeft immers ooit de dood zelf verslagen – maar goddank blijken ze altijd één volstrekt arbitraire zwakte te hebben, waardoor ze uiteindelijk net op tijd geveld kunnen worden.

In de eerste twee afleveringen houden de zombies zich nog behoorlijk koest – niet voor niks zijn dit de interessantste afleveringen, waarin de intrigerende subplot de meeste aandacht krijgt. Vanaf aflevering drie gaan ze echter los, waardoor alle subtiele dramatische spanning zorgvuldig uit de serie wordt geramd. Wat overblijft is een hoop herhaling, een afgeraffelde plot en een cliffhanger die die naam nauwelijks mag dragen. Tot overmaat van ramp besloten de makers ook nog dat juist de meest interessante personages – de kroonprins en zijn Sancho Panza-achtige hulpje – zo nu en dan in een menselijke Timon en Pumbaa moeten veranderen voor een lollige onderbreking. Liefhebbers van het zombiegenre zal het een worst wezen: al met al biedt ‘Kingdom’ een hoop mooie plaatjes en lekkere jump scares. Maar veel meer is het niet, en dat is jammer: op dat échte Koreaanse koningsdrama moeten we nog even wachten.