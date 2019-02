'Pose' op Netflix

Geschiedenis is selectief, niet iedereen wordt herinnerd. Het is een dilemma dat de personages van Ryan Murphy’s 'Pose', nu te zien op Netflix, drijft. Pose speelt zich af in het New York aan het einde van de jaren 1980, tijdens de aidscrisis. President Ronald Raegan wil het woord niet in de mond nemen. Geen enkele verzekering dekt de behandeling. De medicatie staat nog niet op punt en lijkt mensen alleen maar zieker te maken. ‘De wereld wil dat we doodgaan’, merkt presentator en ontwerper Pray Tell (een uitstekende Billy Porter) op, ‘Ze zien aids niet als een ziekte, ze zien het als een straf van God of Darwins oplossing voor sodomie.’