Acht hapklare afleveringen van een dikke twintig minuutjes waarin hoofdpersonage Natasha Lyonne (die je nog kent van 'Orange is The New Black') zo'n duizend keer sterft. Dat is de nieuwste hype op Netflix. Maar is 'Russian Doll' ook meer dan een eigentijdse knipoog naar 'Groundhog Day'?