Van een gebrek aan ambitie kun je Hugo Blick niet verdenken: hij schreef en regisseerde een complex juridisch drama tegen de achtergrond van de Rwandese genocide in 1994. Hij heeft heel wat dossiers doorgespit, en dat is te merken: de dialogen in ‘Black Earth Rising’ zitten tjokvol informatie, zodat het je soms begint te duizelen. Tussendoor presenteert Blick een indringend familiedrama en een vleugje 'Flikken', en hij zag ook nog de kans om een mooie bijrol voor zijn rekening te nemen. Het resultaat is overweldigend.

Het verhaal draait rond Kate, de adoptiedochter van de internationale strafrechtadvocaat Eve Ashby. Wanneer Eve zich aansluit bij de vervolging van een Rwandese ex-generaal, ontstaat er een conflict tussen moeder en dochter: Kate is geboren in Rwanda, maar ze heeft haar hele familie verloren tijdens de genocide en is ervan overtuigd dat het Internationaal Strafhof in Den Haag de verkeerde oorlogsmisdadiger vervolgt.

De serie telt acht afleveringen van een uur, en daarin worden de zware thema’s niet geschuwd. Kolonialisme, racisme en loyaliteit tegenover je familie, je geliefden en je volk spelen een grote rol in het spinnenweb waar de personages in terechtkomen. Kates drang om de waarheid te achterhalen is zo sterk, dat je je soms afvraagt of ze niet te ver gaat: getraumatiseerd als ze is, is ze tot alles in staat om met haar verleden af te rekenen. Nu eens dwingt ze respect af door haar doortastendheid, dan weer is ze gelijkhebberig en ronduit irritant. Regisseur Blick dwingt de kijker om zelf de arena te betreden en partij te kiezen – iets wat bijna onmogelijk lijkt.

De cast van ‘Black Earth Rising’ is buitengewoon sterk, met een combinatie van oudgedienden en relatief onbekend talent. John Goodman zet advocaat Michael Ennis wat karikaturaal, maar aimabel neer. Harriet Walter geeft als Kates moeder diepgang aan de ingewikkelde relatie tussen moeder en dochter. De echte ster is echter zonder twijfel hoofdrolspeler Michaela Coel. Ze zet een rol neer die door de intensiteit zowel ontzag als ergernis opwekt. ‘Black Earth Rising’ is dan ook niet voor iedereen: het is flink kauwen voor wie een luchtig tussendoortje had verwacht. Wie er echter zijn hoofd bij kan houden en zich niet stoort aan het soms hevige acteerwerk, wordt beloond.

