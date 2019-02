'Siempre Bruja' op Netflix

De trailer zag er nog wel aardig uit. Dat was slechts schijn. Je moet echt je best doen om een serie te maken die slechter is dan ‘Siempre Bruja’.

1.0 5 0

Welkom bij de cursus ‘Hoe maak ik een slechte dramaserie?’ Dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Wie echter rekening houdt met een aantal essentiële punten, komt een heel eind. Als praktijkvoorbeeld gebruiken we de Colombiaanse Netflixserie ‘Siempre Bruja’ (‘Voor altijd een heks’). Veel succes!

1

Kies een subgenre dat in het verleden succesvol was, maar om begrijpelijke redenen niet veel meer gekozen wordt – in het geval van ‘Siempre Bruja’ is dat het highschool-drama gecombineerd met magie. Zorg dat de originele elementen die jouw serie bestaanstrecht zouden kunnen verlenen – zoals een ter dood veroordeelde zwarte slavin als hoofdpersoon – bij voorkeur volledig onderbelicht blijven.

2

Schrijf een script dat even onbegrijpelijk als infantiel is. Laat je publiek op thematisch vlak op zijn honger zitten en richt je vooral op de dialogen, die zo onnatuurlijk mogelijk dienen te verlopen – denk bij twijfel aan reclamespots van teleshopping. Gebruik zoveel clichés als mogelijk, liefst over de liefde. Denk in deze fase nog niet te veel aan het verloop van het verhaal, dat komt later wel. Of niet.

3

Let bij de casting hoofdzakelijk op het uiterlijk. Je hoofdrolspelers moeten enige ervaring hebben in het overbrengen van emoties, maar belangrijker is dat ze er leuk uitzien op het affiche. Bij het kiezen van de bijrolacteurs is acteertalent geenszins van belang – zorg dat je frisse tieners vindt die op het juiste moment de juiste tekst kunnen zeggen zonder in de camera te kijken.

4

Zorg dat het budget per aflevering net niet toereikend is voor de geplande computereffecten. Laat je hier vervolgens niet door afschrikken, en zorg dat alle animaties eruitzien zoals in de jaren negentig. Mocht je bepaalde decors, zoals het imposante domein van een duistere tovenaar, écht niet gefinancierd krijgen, bedenk dan dat je met licht ook een hoop kan doen: met een paar gekleurde spotjes kun je de kelder van je bomma moeiteloos omtoveren tot iets onooglijks.

5

Bel Netflix op en vraag of ze je serie willen uitzenden. Netflix zegt waarschijnlijk toe, want een flauwekulserie uit Colombia die enkel interessant is voor tienermeisjes zonder smaak, die hadden ze nog niet. Gefeliciteerd, je creatieve debacle is een feit!

Tweet