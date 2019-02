Steven Soderbergh is de volgende in het rijtje topregisseurs die hun nieuwste film op Netflix uitbrengen. In ‘High Flying Bird’ gidst Soderbergh ons met een iPhone (!) achter de schermen van de NBA, het Amerikaanse basketbal. Een straffe film voor wie van basketbal houdt, een behoorlijk verwarrende film voor anderen.

3.5 5 0

Soderbergh sleepte met zijn debuutfilm ‘Sex, Lies, and Videotape’ in 1989 meteen de Gouden Palm in Cannes in de wacht, en bouwde daarna een straf repertoire op, met onder andere ‘Erin Brockovich’, de ‘Ocean’s’-trilogie en het Oscar-winnende ‘Traffic’. Van 2013 tot 2017 nam hij een pauze, en hij keerde terug met het lauw onthaalde ‘Logan Lucky’ en de thriller ‘Unsane’. Soderbergh had veel problemen om die laatste film in de zalen te krijgen. Daarom besloot hij met Netflix in zee te gaan.

Het scenario van ‘High Flying Bird’ is van Tarell Alvin McCraney, de coscenarist van Oscar-winnaar ‘Moonlight’. We volgen spelersmakelaar Ray Burke (André Holland), die tijdens een lock-out zijn cliënt en tevens number one pick in the draft Erick Scott (Melvin Gregg) aan boord wil houden. Daarbij probeert hij de teameigenaars een hak te zetten.

Bij een lock-out ligt de competitie stil omdat spelers en eigenaars over een nieuwe cao onderhandelen. En de draft pick houdt in dat de slechtste ploeg het volgende seizoen als eerste mag kiezen uit de pool van nieuwe jonge spelers.

Als dat u al Chinees in de oren klinkt, dan staan u negentig lange minuten te wachten. Maar wie smulde van films als ‘Jerry Maguire’ of ‘Moneyball’, zal zich niet vervelen. Het milieu blijkt te barsten van de leugens en de intriges, en de koehandel met zwarte atleten door rijke blanke teameigenaars doet meteen aan slavernij denken.

De cast is beresterk, en is aangevuld met echte NBA-spelers Reggie Jackson, Karl-Anthony Towns en Donovan Mitchell. Voor het overige blijft Soderbergh een klasbak. Hij filmt en monteert zelf, en gebruikte net als voor ‘Unsane’ een iPhone. Nog indrukwekkender: de opnames duurden slechts twee weken. Wat belet u om zelf aan de slag te gaan?