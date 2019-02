The Drug King: De Pablo Escobar van Zuid-Korea

Na drie seizoenen ‘Narcos’, over de Colombiaanse en de Mexicaanse drugskartels, acht Netflix de tijd rijp om ons voor te stellen aan de Pablo Escobar van het Oosten: Lee Doo-sam. De Zuid-Koreaan verdiende in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn brood met het smokkelen van goud en horloges, maar belandde na een inval in de cel. Zodra hij vrijkwam, verlegde hij zijn werkterrein en begon hij met de productie van meth in Busan, de tweede grootste metropool van het land. U mag één keer raden of dat goed is afgelopen.