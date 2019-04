'Osmosis' op Netflix

Stel dat een computer je zonder de minste foutmarge aan je ware liefde voor kan stellen – zou je die kans grijpen? Of ga je liever zelf op zoek en laat je het toeval beslissen? Het is deze vraag die centraal staat in de nieuwe Franse Netflixserie 'Osmosis'.

3.0 5 0

Goede sciencefictionseries hebben één ding gemeen: ze kijken heel secuur naar de wereld waarin we leven en lichten een specifiek element uit om het in een toekomstige setting zodanig te vervormen of vergroten dat het ons doet reflecteren over onszelf. In 'Osmosis' is dit element onze moderne kijk op de romantische liefde, en de moderne middelen als datingapps die we gebruiken om die liefde te bereiken. De serie schetst een beeld van de nabije toekomst, waarin wetenschappers erin geslaagd zijn om mensen door middel van een implantaat te koppelen aan hun ware liefde. Het onderzoek bevindt zich in de laatste fase, waarin de eerste groep proefpersonen de behandeling zal ondergaan.

Het is altijd moeilijk om een technisch onderwerp invoelbaar te maken, zonder de technische en filosofische complicaties uit het oog te verliezen. In 'Osmosis' wordt slim gebruik gemaakt van de verschillende personages om alle thematische facetten uit te lichten. Het verhaal concentreert zich niet alleen op de proefpersonen, die allemaal hun eigen motivaties hebben om deel te nemen aan dit experiment, maar ook op de wetenschappers achter het experiment, wiens beweegredenen niet altijd even zuiver blijken.

Zo wordt de menselijke kant belicht van de vele morele dilemma’s die deze nieuwe, wetenschappelijke kijk op de liefde met zich meebrengt. Op thematisch vlak slaagt Osmosis hierin: de acht afleveringen stemmen stuk voor stuk tot nadenken en laten zien hoe gecompliceerd de liefde kan zijn, zelfs al wordt de ideale partner door een machine voor je uitgezocht.

Toch is het het humane aspect waarin Osmosis uiteindelijk op tekort schiet. Hoezeer de makers ook hun best doen om hun onderwerp van de menselijke kant te laten zien, de scènes die op dramatisch niveau echt raken zijn op één hand te tellen. Hoeveel aandacht er ook is voor de dialogen en de persoonlijke verwikkelingen waarin de karakters terecht komen, je blijft het gevoel houden dat het slechts de vehikels zijn om een theoretisch verhaal uiteen te zetten. Ondanks de romantische Parijse straatjes en de hete seksscènes die de kille laboratoriumsfeer zo nu en dan doorbreken, blijft Osmosis afstandelijk, en daardoor af en toe zelfs saai en langdradig. Een serie over zo’n warmbloedig onderwerp gun je een sterkere hartslag.

Quote

‘Je bent een idioot. Geen algoritme kan je zeggen hoe je je voelt.’