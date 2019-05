‘Wat is dat met die gast?’ Ergens halfweg ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ stelt iemand de vraag aan Liz Kendall ( Lily Collins ), een knappe secretaresse die er sinds enige tijd een liefdesrelatie op nahoudt met een zekere Ted Bundy ( Zac Efron ).

3.5 5 0

Dat haar lief voor een rechter moet verschijnen voor poging tot ontvoering lijkt Liz niet te deren, en zelfs wanneer de netten zich volledig rond Bundy hebben gesloten en voor iedereen duidelijk is dat er achter die knappe smoel een seriemoordenaar schuilgaat, blijft ze het dapper hebben over de ‘unieke band’ die ze met hem heeft. Hoe komt het dat Liz – maar niet alleen zij - viel voor een man die tientallen vrouwen vermoordde, onder wie een meisje van twaalf? Wat is dat met die gast? Deze film geeft geen sluitend antwoord, maar de vraag is onnoemelijk fascinerend.

‘Extremely Wicked’ werd ons aangekondigd als een portret van Bundy, gezien door de verliefde ogen van Liz. Die belofte maakt de film niet helemaal waar. In het begin zien we hoe Ted en Liz elkaar anno 1969 leren kennen in een studentenkroeg in Seattle, maar hun openbloeiende relatie wordt nogal jammerlijk gereduceerd tot een scène waarin Ted in keukenschort omeletten en pannenkoeken voor haar staat te bakken.

Sterker nog: alsof ook hij niet aan de charme van Ted kan weerstaan, laat regisseur Joe Berlinger (tevens de maker van de eveneens op Netflix te bekijken documentairereeks ‘Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes’) Liz in de tweede helft zelfs helemaal naar de achtergrond verdwijnen en verschuift hij de focus voluit naar Bundy. Ironisch genoeg is het in die tweede helft dat de film aan kracht begint te winnen.

Nu is het erg belangrijk om te vermelden dat ‘Extremely Wicked’ nauwelijks geweld bevat – Berlinger toont géén ingeslagen gezichten, afgebeten tepels of kapotgebeukte schedels. Dat de regisseur meer aandacht heeft voor Bundy’s verleidelijke glimlachjes dan voor zijn gruweldaden, leverde hem het verwijt op dat zijn film een té geromantiseerd beeld ophangt van de man. En dat laatste is nog waar ook. Ja, deze film romantiseert Bundy, maar laat dat nu net het punt zijn. Liz, maar ook Carol Anne Boone (Kaya Scodelario), de vrouw met wie Bundy een kind had, zagen in Bundy nu eenmaal geen ijskoude moordenaar maar een onweerstaanbare man van wie ze hoopten dat hij hen een auto, een huis en een hond zou geven. Zelfs wanneer het bewijsmateriaal zich begint op te stapelen, blíjven Liz en Carol in zijn onschuld geloven en blíjven tientallen andere knappe vrouwen – noem hen gerust groupies - in de rechtszaal toestromen – zie hen gelukzalig over hun stoelen schuiven wanneer het de triomfantelijke Bundy lukt om een bezwarende getuigenis door de rechter ongeldig te laten verklaren.

Door de horror buiten beeld te laten en ons alleen maar de charmante kant van Bundy te laten zien, duwt Berlinger ons als het ware ín het perspectief van die vrouwen, en de ogenschijnlijk banale filmstijl die hij daarbij hanteert past perfect bij het gewiekste spel dat de cineast met uw inlevingsvermogen speelt. Wanneeer Bundy een ontsnappingspoging waagt uit het raam van het gerechtsgebouw springt, verwacht je half dat Gaston en Leo in politieuniform opduiken en zwaaiend met hun knuppels de achtervolging inzetten. Niet bepaald hoogstaande cinema, denk je dan, maar het maakt allemaal deel uit van de valstrik die Berlinger voor u spant: hij nodigt u uit om met die leuke Bundy te sympathiseren, ja zelfs om op hem te geilen, net zoals Liz en Carol en al die andere meiden dat deden. En uiteraard wordt Berlinger daarbij uitstekend geholpen door de magistrale Zac Efron: als er één casting het predikaat ‘ideaal’ verdient, dan wel deze.

Berlinger voert zijn slimme vertelling filmisch naar een hoogtepunt wanneer hij in een cruciale scène traagjes inzoomt op het gezicht van de moordenaar. En tijdens de ijzersterke vinger-op-het-glasscène kun je de muren van zelfmisleiding die Liz rond zich had opgetrokken met donderend geraas in elkaar horen storten (jammer van de kleffe scène die hierop volgt). Rest de vraag: wat is dat met die gast? Waarom vallen sommige deernen op klootzakken, en hoe komt het dat ze blind blijven voor de zware misdaden die ze op hun kerfstok hebben? Hebben ze reddingsfantasieën? Ruiken ze krachtig zaad en goede genen? Het mysterie blijft intakt.