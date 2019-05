'What/If' op Netflix: een mandje vol rotte appelen waar af en toe een sappig exemplaar tussen zit

2.0 5 0

In het inmiddels immense oerwoud van Netflix-series duikt soms een vreemde vogel op. Deze vogel blinkt uit in camouflage en doet zich voor als iets wat hij niet is. Neem What/if, sinds vorige week te bekijken en al flink afgebrand in de pers. Er is iets wonderlijks aan de hand met de serie: What/if heeft zich vermomd als serieuze thriller voor intelligente mensen, maar is in werkelijkheid een niet veel meer dan een middelmatige soap.

Op papier zag het er allemaal wel aardig uit: een ambitieuze jonge vrouw maakt een duivelse zakendeal, raakt verstrikt in een wirwar van geheimen en dreigt, op zoek naar de waarheid, alles te verliezen wat ze liefheeft. Op de beste momenten wordt deze potentie waargemaakt en is What/If een wervelwind van morele dilemma’s en nagelbijtmomenten. Het grootste deel van de tijd is de serie echter saai en vermoeiend tegelijk, wat vooral aan het script te wijten is: alle personages zijn volstrekt eendimensionaal en daardoor oninteressant. Ter compensatie hebben de schrijvers hen daarom in de meest bizarre situaties geplaatst. Dit maakt het geheel ongeloofwaardig – na een aantal afleveringen denk je: houdt het dan nooit op? En toch blijf je kijken, vanwege een flauwe cliffhanger of de zoveelste overbodige wending. Het was misschien beter geweest om één idee tot in de puntjes uit te werken, dan zes ideeën met de Franse slag.

Dan nog even over de cast. Wanneer een acteur zijn of haar gezicht laat verbouwen tot robotische proporties, betekent dat dat meestal weinig goeds voor de acteerprestaties. De rol die Renée Zellweger kreeg toebedeeld in What/If is haar echter op het kunstmatige lijf geschreven. Ze zet de keiharde zakenvrouw Anne Montgomery zo ijzig neer dat de rillingen over je rug lopen, en tegelijkertijd straalt ze het machtige soort seksualiteit uit dat vrouwen van middelbare leeftijd soms eigen is. Het is dan ook des te spijtiger dat ze omringd wordt door actreutels uit de B-klasse, die bijna zonder uitzondering een schermverbod voor onbepaalde tijd zouden moeten krijgen. Jane Levy komt in haar hoofdrol nog net door de ballotage, maar Blake Jenner zorgt als haar echtgenoot al voor het eerste melodramatische dieptepunt. De rest van de acteurs brengt het er niet veel beter vanaf, en zo worstelt het houterige zootje zich moedig door de afleveringen heen. What/if is een mand vol rotte appelen, waar af en toe, onverwachts, een verrassend sappig exemplaar tussen zit.

