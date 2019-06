'Rolling Thunder Revue – A Bob Dylan Story' op Netflix: 'Hoe komt dat we dit alles nog nooit gezien hebben?'

Denk vooral ook aan de uitgebreide en diepgaande documentaire 'No Direction Home' (uit 2005) die Dylans wordingsjaren op intelligente en vakkundige wijze chroniqueerde en aldus een eerste sleutel bood tot de wonderlijke wereld van de inmiddels 77-jarige bard. Als een bijzondere bijvangst van zijn indrukwekkende fictieproductie duikt Scorsese tot onze grote vreugde dan ook graag en met grote regelmaat de rock’n’roll in. Nu is de voor zover wij weten enige Fender Stratocaster bespelende Nobelprijswinnaar weer aan zet.

De beeldjukebox Netflix bestelde bij Martin Scorsese de muziekdocumentaire 'Rolling Thunder Revue – A Bob Dylan Story' en die titel dekt perfect de lading: het gaat hier om een briljant verslag van wat een rock’n’roll-tour eigenlijk is, het is tegelijk ook een enerzijds verzonnen en anderzijds waarheidsgetrouw verhaal, en het is natuurlijk ook voor de volle 100 procent een Scorsese-film. Kenners en zelfs veel normale mensen weten dat de circustoer die Dylan en een hele rist vrienden en vriendinnen, kunstenaars en meelopers maakten in de winter van 1975 al erg goed gedocumenteerd is.