'When They See Us' op Netflix legt de middelvinger op de wonden van hedendaags Amerika

Voordat Donald Trump de in 280 lettertekens gegoten geneugten van Twitter ontdekte, liet hij zijn schreeuwerige praat weleens in kranten plaatsen. Zo kocht The Donald op 1 mei 1989 advertentiepagina’s in New Yorks belangrijkste dagbladen om de herinvoering van de doodstraf te bepleiten nadat een jogster gruwelijk mishandeld en verkracht werd in Central Park.