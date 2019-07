Big-Mac-achtig maar het werkt, seizoen 3 van 'Stranger Things'

Voor een serie met nostalgie als motor zijn we alweer behoorlijk nostalgisch naar dat eerste seizoen uit 2016, toen we de jonge makers (Matt en Ross Duffer) en acteurs nog niet kenden en toen Stranger Things (Netflix) een heel prettige verrassing was. Een goedgehumeurde horrorserie, doortrokken van liefde voor de cinema en muziek van de jaren tachtig.

3.0 5 0

De serie was een sensatie, misschien wel de definitieve doorbraak van Netflix bij het brede publiek (toch heel wat anders dan House of Cards), en de jonge acteurs waren niet meer van de televisie te branden, waar ze elke late-nightshow en awardceremonie aan hun voeten kregen.

Toen, een jaar later, kwam seizoen twee. En het was niet zo dat de gebroeders Duffer, een tweeling, geboren in 1984 en opgegroeid met alle klassiekers van het tijdperk op VHS, opeens hun talent kwijt waren, maar ze leken wel enigszins verlamd door het succes van hun Netflix-debuut. De plot was nogal een herhaling van dat eerste seizoen en bovendien kreeg Eleven (Millie Bobby Brown), opgegroeid in een laboratorium en behept met telepathische gaven, een verhaallijn die nogal van de hoofdzaak afleidde.

En de hoofdzaak is dat er aan gene zijde van het plaatsje Hawkins, in de Amerikaanse staat Indiana, halverwege de jaren tachtig, een parallel universum ligt, dat door onze helden The Upside Down wordt genoemd. Het kwaad sijpelt door naar de echte wereld, zeker als geheimzinnige overheidsinstanties zich ermee gaan bemoeien in de hoop dat ze de onmetelijke krachten van het kwaad kunnen beteugelen – en wellicht in hun voordeel kunnen aanwenden. Driemaal raden hoe dat afloopt.

Werd seizoen twee uitgebracht op 31 oktober (Halloween), seizoen 3 ging van start op 4 juli; Independence Day (Onafhankelijkheidsdag) in Amerika en startschot van het zomerseizoen. En naast het feit dat de jeugdige cast weer wat ouder is en de personages bevangen zijn door puberliefdes, is het feit dat het verhaal zich nu in de zomer afspeelt de grootste stilistische verandering.

Recensenten kregen de serie van tevoren alleen te zien onder voorwaarde dat ze ongeveer een A4'tje aan plotontwikkelingen niet mochten verklappen aan de lezers (nog bedankt voor de spoilers!). We mogen wél kwijt dat veel van de actie zich afspeelt rond een klassiek Amerikaans winkelcentrum en een zwembad, op het hoogtepunt van de zomer. Daarmee trekken de Duffers weer een rommel-la aan film- en televisieverwijzingen open.

De fun wordt hier nogal oorverdovend opgeschaald, met veel knipogen die tegelijk ironisch moeten zijn. Dus daar komt die scène dat El van haar nieuwe beste vriendin een make-over krijgt in het winkelcentrum, met de bekende scènes in pashokjes en wisselende outfits. Duizend keer gezien toch? De Duffers zetten er voor de zekerheid ‘Material Girl’ van Madonna onder. Moddervet allemaal, en het werkt heus wel, maar een tikkeltje op een Big Mac-achtige manier.