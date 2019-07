'The Great Hack' maakt ongenadig duidelijk hoe onze democratie wordt aangetast door big data

3.0 5 0

Maar ze is wel enkel te zien op een streamingdienst die zelf niet bepaald omzichtig omspringt met de privacy van zijn klanten. Regisseurskoppel Jehane Noujaim en Karim Amer wilden de hand die hen voedt duidelijk niet bijten want geen haan die naar Netflix kraait in hun twee uur durende film over het gigantische datalek waar Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zich uiteindelijk publiekelijk voor verontschuldigde.

Maar goed, het is niet omdat ‘The Great Hack’ toevallig gemaakt werd met geld van een dubieus met data omspringend bedrijf dat de docu niets zinnigs te melden heeft over andere dubieus met data omspringende bedrijven. Zo valt bijvoorbeeld al snel te leren dat de data in kwestie op de financiële markten vandaag meer waard zijn dan ruwe olie, en dat de wetgeving van de meeste landen weinig vermag tegen de manier waarop die met datamining verzamelde persoonsgegevens ingezet worden in politieke campagnes. Via de verhalen van David Carroll, een New Yorkse mediaprofessor die Cambridge Analytica juridisch wil dwingen zijn gegevens terug te geven, en die van ex-werkneemster Brittany Kaiser maakt ‘The Great Hack’ ongenadig duidelijk hoe verregaand onze democratie wordt aangetast door processen die we nauwelijks begrijpen.

Wie zich in de materie verdiept moet als vanzelf gaan denken dat mensen even dom zijn als hun Facebookprofielen doen vermoeden, want Noujaim en Amer zagen zich om de een of andere reden genoodzaakt om naast de verhelderende getuigenissen ook onze dagelijkse datadiarree te verbeelden aan de hand van knullige animaties. Wat Kaiser op een bepaald moment weapons-grade communication tactics noemt, wordt met schattige, digitaal geanimeerde pixeltjes die van smartphones recht de lucht in gaan bijna opnieuw onschuldig. En dat terwijl voormalige CEO’s, COO’s en andere in maatpak gehulde drieletterwoorden vrijelijk spreken omdat ze weten dat ze onaantastbaar zijn. Wie het lelijke gezicht van hedendaags hoogtechnologisch kapitalisme wil zien, moet goed kijken naar Julian ‘als wij het niet hadden gedaan, dan was het wel iemand anders geweest’ Wheatland.

Een avondje Netflix and chill hoeft u met ‘The Great Hack’ niet te verwachten, maar u zult tenminste één nacht niet wakker liggen van de klimaatopwarming.