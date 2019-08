'Sintonia' toont het échte Brazilië, dat je niet in de toeristenfolders te zien krijgt

São Paulo is de grootste stad van het zuidelijk halfrond. Twaalf miljoen inwoners telt de metropool, en met de stedelijke gebieden errond zelfs het dubbele. Een aanzienlijk deel van die inwoners woont in de favela’s, vaak vertaald als krottenwijken. Wie ‘Sintonia’ bekijkt, heeft echter al snel door dat dat woord de lading niet dekt: de Braziliaanse serie toont de favela’s als een even kleurrijke als grimmige omgeving, waar het leven van de inwoners om drie zaken lijkt te draaien: muziek (en dan vooral het waanzinnig populaire funk ostentação), drugs en religie.

De drie hoofdpersonen vertegenwoordigen ieder één van die werelden. De jonge Doni heeft slechts één droom: doorbreken als zanger en influencer. Zijn conservatieve ouders staan die droom echter in de weg. Doni’s twee beste vrienden hebben elke hun eigen problemen: Rita is diepgelovig en heeft het moeilijk met het harde leven in de favela’s, en de kersverse tienervader Nando belandt steeds dieper in de drugshandel. Hun onderlinge band is sterk, maar ze dreigen door hun dromen en ambities steeds verder uit elkaar gedreven te worden.

Zo volgt ‘Sintonia’ de vaste lijnen van een coming of age-drama. Waanzinnig verrassend is het allemaal niet, maar zeker voor een jong publiek weten de spannende ontwikkelingen de aandacht makkelijk vast te houden, met de perfecte mix van intriges, dreigend gevaar en romantiek. Daar komt bij dat de serie voor de Europese kijker een boeiend venster biedt op een relatief onbekende cultuur: de tieners komen voor dilemma’s te staan waar Belgische jongeren ook mee te maken hebben, maar dan in een rauw Zuid-Amerikaans jasje.

‘Sintonia’ werd geschreven en geregisseerd door KondZilla. Deze naam zal hier wellicht geen belletje doen rinkelen, maar Konrad Dantas, zoals hij echt heet, is met ruim 50 miljoen abonnees de man achter het zesde grootste kanaal op YouTube ter wereld. Hij is vooral ervaren in het maken van videoclips, en dat is te zien: het ziet er allemaal erg flitsend uit, maar wat de langere lijnen betreft, volgen de scènes elkaar nogal houterig op. Nog storender is dat KondZilla zijn serie gebruikt heeft om een aantal van zijn muzikale protegés te pluggen. De hoofdrol van Doni wordt vertolkt MC Jottapê, een zanger in hetzelfde genre als zijn personage, maar met een beperkt dramatisch talent. Wie nog wat verder op het YouTube-kanaal rondstruint, komt meer bekende gezichten uit ‘Sintonia’ tegen. Jammer, want het komt de serie niet ten goede: beter had KondZilla voor goede acteurs gekozen in plaats van deze houten klazen. Het hippe sfeertje dat boven alle scènes hangt, maakt de nobele boodschap aan het einde van de serie, over oprechtheid en het volgen van je hart, toch iets minder geloofwaardig.