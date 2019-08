'The Righteous Gemstones': 'Pretentieloos entertainment'

HBO breidt zijn sterke maar ondergewaardeerde comedysegment uit met ‘The Righteous Gemstones’, dat wordt geschreven en geregisseerd door Danny McBride, bekend als acteur in onder meer ‘Pineapple Express’ en ‘Up in the Air’. De absurde satirische reeks draait rond de excentrieke Gemstones, die hun dagelijks brood verdienen als verkondigers van het Woord Gods.

De Gemstones zijn zogenaamde televangelisten, het soort breed glimlachende graaiers dat over de plas via stadiumshows en televisieprogramma’s de christelijke boodschap verspreidt onder (goed)gelovige parochianen, in ruil voor hun gulle giften. Die komen natuurlijk amper bij de minderbedeelden terecht: het leeuwendeel blijft kleven aan de grijpgrage handen van de goedheilige predikanten.