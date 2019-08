'American Factory' op Netflix: 'Twee beschavingen botsen vol overgave'

Toen in 2008 autofabrikant General Motors zijn vestiging in Dayton, Ohio sloot, verloren 2.400 mensen hun baan. Zes jaar later nam de Chinese autoruitenboer Fuyao de fabriek over. Hoogwaardigheidsbekleders van allerlei slag struikelden over elkaar om de nieuwe broodheren welkom te heten. Duizenden werkloze inwoners van Dayton en omstreken kregen weer een sprankeltje hoop op een betere toekomst. Maar samen met een half miljard dollar pompte Cao Dewang, miljardair en eigenaar van Fuyao, ook een klein legertje Chinese werknemers én de arbeidscultuur van zijn thuisland in zijn nieuwste aanwinst. Voorspelbare plot twist: dat mixt op uiterst povere wijze met de Amerikaanse mentaliteit en vaak zelfs ook met de wetten van Uncle Sam. Hoezo veiligheidsvoorschriften?