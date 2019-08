'Mindhunter' op Netflix: 'Staren in de lege ogen van gewetenloze psychopaten'

Was de Behavioral Science Unit, de revolutionaire FBI-afdeling die zich toespitst op de psychologie van seriemoordenaars, in seizoen één nog een sjofel, vanuit de kelder van het FBI-centrum in Quantico opererend hobbygroepje, dan worden agenten Holden Ford (­Jonathan ­Groff) en Bill Tench (Holt ­McCallany) nu op een hoger schavot getild. Er komt een nieuwe baas (een intrigerende ­Michael ­Cerveris) en die wil vooral zo snel mogelijk overgaan van theorie naar praktijk. Een mogelijkheid dient zich aan wanneer in Atlanta een lugubere reeks kindermoorden plaatsvindt: de BSU mag naar ginder afreizen om een profielschets te maken en de dader te vatten.