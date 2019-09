'Disenchantment' (deel 2): 'In Dreamland is het gelukkig nog altijd goed toeven'

Hoe zat het ook alweer? Een jaar geleden verscheen 'Disenchantment' op Netflix, een magische tragikomedie van de hand van tekenfilmnestor Matt Groening. Vlak voor de releasedatum werd de toevoeging 'Seizoen 1' gewijzigd in 'Deel 1', met de mededeling dat de tweede helft van twintig afleveringen medio 2019 zou volgen. Nu is het dan zover, en dat is goed nieuws: de eerste tien afleveringen waren op komisch en dramatisch vlak dik in orde, en zetten hier en daar ook nog aan tot nadenken. Hoog tijd voor het vervolg.