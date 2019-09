Dat inzicht vormde het uitgangspunt van Sanders’ populaire column in The New York Times Magazine, waarin de dokter, inmiddels een absolute toparts verbonden aan de Yale University School of Medicine, sinds 2002 over patiënten met zeer zeldzame aandoeningen schrijft, en hoe ze uiteindelijk aan een diagnose kwamen. De column was de inspiratie voor de tv-reeks ‘House, M.D.’, waarvoor Sanders als medisch adviseur optrad, en werd nu in een zeven- delige serie voor Netflix gegoten.