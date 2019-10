'Top Boy' op Netflix: even verslavend als het spul dat in de show van broekzak tot broekzak gaat

Het nieuwe seizoen van ‘Top Boy’ is alles wat een concert van Drake – de rapper die deze Britse serie uit de vergeetput viste – niet is: uw kostbare tijd waard.

De voorgeschiedenis: tussen 2011 en 2013 gingen de eerste twee seizoenen van ‘Top Boy’ vlot over de tongen aan de andere kant van het kanaal. De Britse serie gaf op ruwe wijze een inkijk in een Noord-Londense sociale woonwijk. Over hoe drugs(handel) in het leven van jonge Britten infiltreerde. ‘Meh’, is een logische eerste reactie. Op papier lijkt de zoveelste verfilming van een crimineel milieu weinig baanbrekend, de uitvoering was dat echter wél.

‘Mijn schoolvrienden en ik waren trots dat er eindelijk iets op tv was dat óns vertegenwoordigde,’ herinnert rapster en actrice Little Simz zich. Dat was ook Drake niet ontgaan. Nadat de Canadese hitartiest de show op YouTube zag en vervolgens ontdekte dat er geen vervolg zou komen, ging hij rond de tafel met Netflix. Het is mede dankzij Drake dat de eerste seizoenen van ‘Top Boy’ nu een tweede leven krijgen op het streamingplatform. Het is evenzeer aan zijn berg geld te danken dat de Britse serie een reboot kreeg.

Het nieuwe, derde seizoen van ‘Top Boy’ hangt in de slipstream van een bende jongeren die andere zaken aan het hoofd hebben dan de klimaatproblematiek. Dushane leeft met de hete adem van een Jamaicaanse drugsbaron in zijn nek. Jamie wil de leegte van zijn pas overleden ouders opvullen. Ats vecht tegen het nieuws dat zijn moeder het land dreigt te worden uitgezet. Sully verliest zijn beste vriend in een aangestoken brand. Stan uit ‘Thuis’ heeft óók een zwaar leven, maar dit is toch andere koek.

Het is behoorlijk lui en goedkoop, en tegelijk een compliment om ‘Top Boy’ in één adem met ‘The Wire’ te noemen. Maar toch: beiden series zijn even verslavend als het spul dat in de show van broekzak tot broekzak gaat – spoiler: het zijn géén Paninistickers. ‘Top Boy’ schommelt tussen bruut en briljant, tussen realistisch en relevant. Er zijn weinig tv-makers die zich op dit terrein dúrven begeven. Een serie bij elkaar pennen over jonge zwarte dealers in Hackney is om problemen vragen. Je kan Noord-Londen namelijk betegelen met personages die met haken en stereotypen aan elkaar hangen. Goed nieuws: ‘Top Boy’ is allesbehalve een aaneenschakeling van clichés.

Het getuigt van lef en verstand dat ‘Top Boy’ een alleenstaande moeder, subtiel verstrikt in een web van criminelen, durft opvoeren. Dat Little Simz (die Shelley, de single mom in kwestie, speelt) vertelt dat vrouwen als haar personage alomtegenwoordig waren in de wijk waarin ze opgroeide, zegt iets over de geloofwaardigheid van ‘Top Boy’. Het verhaal is sterk, de uitvoering is wellicht nog sterker. In het interieur van acteurs als Kane Robinson (Sully), Jasmine Jobson (Jaq) en Ashley Walters (Dushane) pronkt dan wel geen triomfkast, dat weerhoudt de cast van ‘Top Boy’ niet om de sterren van de hemel te spelen. Zíj dragen ‘Top Boy’, zíj maken dat de Britse cultshow impact heeft.

Ja, we hadden vooraf onze bedenkingen bij de betrokkenheid van Drake. Hij is namelijk niet vies van megalomanie en alles wat glad is als een aal. Maar Drake heeft de serie gelaten zoals die was: ruw, recht voor de raap en razend spannend. We kunnen nog uren zwetsen over hoe goed ‘Top Boy’ is, maar dat zou zonde van uw tijd zijn. Kijk er gewoon zélf eens naar. En vergeet Drake achteraf geen sms te sturen ter bedanking.