2.5 5 0

In de Duitse thriller ‘Skylines’ wordt een jonge hiphopproducer opgemerkt door de scout van een platenlabel. Wat beatmaker Jinn noch de talentscout op het moment van hun ontmoeting weten, is dat Skyline Records niet veel later de spil van een dodelijke drugshandel zou vormen. Drie keer raden: plezant is anders.

Van de beginscène wordt een mens evenmin vrolijk. In de coulissen van een club in Frankfurt ontstaat een gelddiscussie tussen producer Jinn en rapper Tonik. Het staat er echt. Jinn-Tonik. Je zou bijna hopen dat die gruwel van een artiestennaam de misdaad is die in ‘Skylines’ bestreden wordt, maar dat slaat dik tegen. Wat volgt is een lamlendige scene met veel blabla en weinig boemboem waarin Jinn nogal houterig naar voren wordt geschoven als protagonist.

Het is tijdens de eerste episode – hihi, haha – moeilijk hoogte krijgen van ‘Skylines’. Zo is het gissen naar wie welke positie in het verhaal bekleedt. Je flitst als kijker van de opnamestudio’s van Skyline Records, via het spoor van een inspecteur, naar de straten van Frankfurt, en terug. Wanneer aan het eind van aflevering één Ardan, de criminele broer van platenbaas en hitrapper Kalifa, zijn intrede maakt lijkt de Duitse productie pas écht interessant te worden. Je kan het namelijk zo in de ogen die in diens karakterkop schuilen aflezen: er is onheil op komst.

Ardan is mede verantwoordelijk voor de hoge vlucht die Skyline Records heeft genomen en rekent na een donker verleden op een nieuwe kans van zijn broer. Samen met een troep zwartgeklede mannen neemt hij een ruimte in de kelder van het gebouw in – niet toevallig naast de opnamestudio’s waar Jinn aan zijn beats werkt. Je moet geen visionair zijn om te voorspellen dat ook hij vroeg of laat niet zo kosjere dingen gaat uitvreten.

Klinkt klef? Dat is het ook. ‘Skylines’ mist diepgang en vergeet lompweg tot op het bot te graven. Het is een proper uitgevoerde productie, dat wel. En hoewel het donkere decor waarin het misdaadverhaal zich afspeelt – Frankfurt en het nabijgelegen Offenbach ademenen grotestadsproblematiek – rijk zisijn aan gevaar, is het verhaal arm aan dreiging. Van de slechts zes afleveringen blijft niet meer dan de helft aan de ribben kleven. Tegen de tijd dat er spanning uitbreekt, zit het er alweer op. Het is een verhaal van aantrekken en – vooral – afstoten.

Als u van Grote Gebaren houdt, pocherige hiphoppers en een maffiabende die sneller schiet dan nodig, kan dit een match zijn. Er zit iéts in ‘Skylines’. Het is er alleen niet uitgekomen.