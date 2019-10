Het format van 'Criminal' op Netflix is simpel en goedkoop, maar vooral krachtig

‘Criminal’ is de verzamelnaam voor vier afzonderlijke shows: ‘Criminal United Kingdom’, ‘Criminal France’, ‘Criminal Spain’ en ‘Criminal Germany’. Elke reeks telt drie afleveringen en hanteert hetzelfde concept: één verdachte wordt de volle drie kwartier ondervraagd door een team vaardige detectives – hij of zij zal de verhoorkamer pas verlaten als de waarheid, hoe onwaarschijnlijk ook, is gekend. De camera’s beperken zich tot de verhoorkamer en de omliggende gangen. De buitenwereld komt niet één keer in beeld. Op z’n best deed ‘Criminal’ denken aan de weergaloze klassieker ’12 Angry Men’.

Het format is simpel, goedkoop – handig voor Netflix! - én krachtig. Deze whodunit kan namelijk niet terugvallen op achtervolgingen, misleidende shots, nietszeggende dialogen, mysterieuze kreten, het presenteren van 27 bedenkelijke personages en andere veelgebruikte clichés. Nee, ‘Criminal’ moet scoren met z’n plot. De cases zijn dan ook sterk en doordacht. De verdachten zijn levensecht. Drie op de vier ontknopingen zagen zelfs wij, Meesters van Cluedo, niet aankomen.