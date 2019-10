'The Deuce', seizoen 3: eindigen met een climax

Een serie sterk afsluiten is niet makkelijk – denk maar aan ‘Lost’ en ‘Game of Thrones’. Maar showrunner David Simon herhaalt met ‘The Deuce’ wat hij eerder met ‘The Wire’ deed: een verhaal waardig eindigen voor zowel de personages als de kijker. Het derde en laatste seizoen van de HBO-reeks over porno en prostitutie is opnieuw een hoogvlieger.

5.0 5 0

The Deuce is de bijnaam van West 42nd Street in New York, vlak bij Times Square. In de jaren 70 ontstond hier de Amerikaanse seksindustrie met prostituees en pooiers; later met op-happy-endings-gefocuste massagesalons, peepshows en pornofilms. Seks boomt in die periode, tot de stad de buurt wil opwaarderen tot de verzameling wolkenkrabbers die ze vandaag is.

Video killed the pornstar?

In seizoen drie maakt ‘The Deuce’ een tijdsprong naar halfweg de jaren 80. We volgen opnieuw de sterk uitgewerkte personages Candy (Maggie Gyllenhaal) en de tweelingbroers Vincent en Frankie Martino (James Franco). Maar ook Abby (Margarita Levieva), Lori (Emily Meade), Paul (Chris Coy), Bobby (Chris Bauer) en maffiaman Rudy (Michael Rispoli) zijn weer van de partij. Zij zien hun werk in de seks- en feestindustrie van underground New York bedreigd door het aidsvirus, de cocaïnehype, de videocassette en Manhattan 2.0.

The rise and fall

Seizoen drie is het verhaal van de teloorgang van de ooit zo bruisende buurt. Nadat iedereen in het tweede seizoen zijn ‘draai’ heeft gevonden, duwen brutale misdaad en nietsontziende politieagenten onze personages nu richting herbronning. Want het is niet alleen New York dat verandert, het zijn ook de mensen.

Een must watch

Je merkt het: wij zijn grote fan van de drie seizoenen van ‘The Deuce’. De verhaalstructuur boet op het einde wat in ten voordele van emotionele scènes tussen de karakters, maar dat noemen wij geen nadeel. David Simon en George Pelecanos (misdaadschrijver en de bedenker van de reeks) slagen erin om op een sfeervolle manier de tragische finale in beeld te brengen – zonder zich te verliezen in goedkoop drama of spektakel. Ook de decors, het acteerwerk en de muziek zijn opnieuw A+.