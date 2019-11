'Daybreak' op Netflix: een post-Fortnite drama

‘Daybreak’ opent met enkele luchtbeelden van Los Angeles en Glendale in het bijzonder, op de tonen van 2Pacs ‘California Love’ – een nummer dat in het verleden een ander drama op uw scherm inleidde: ‘Astrid in Wonderland’. In de plaatselijke high school voert tiener en hoofdrolspeler Josh Wheeler het woord. Hij is een grijze, matig presterende luilak die zijn tijd verdoet op de schoolbanken. Hij is op dat moment geen patser of coolkid. Nog niet.

“Buckle up, want ik ga jullie laten zien hoe tof het einde van de wereld is”, klinkt het. Et c’est parti! Een nucleaire bom heeft ervoor gezorgd dat Californië een post-apocalyptische woestenij is. Volwassenen zijn er (bijna) niet meer, enkel de jeugd heeft de ramp overleefd. Voor een zelfverklaarde nietsnut als Josh Wheeler heeft het drama ervoor gezorgd dat hij is opengebloeid. Hij heeft er een mooi appartement en een indrukwekkende voorraad eten en andere benodigdheden aan overgehouden. Alleen: sinds de bom is hij zijn überpopulaire en ravissante vriendin Sam Dean kwijtgeraakt. Vooraleer u uw oogbollen toelaat uit de oogkassen te rollen: nee, ‘Daybreak’ beperkt zich niet tot een flets liefdesverhaal.