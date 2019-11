3.5 5 0

‘The Morning Show’ volgt een succesvolle Amerikaanse ochtendshow in een herkenbare crisis: de iconische presentator Mitch Kessler (Steve Carrell) gaat ten onder in een #MeToo-schandaal. De parallellen met Matt Lauer, de Harvey Weinstein van de televisieankers, zijn evident. Maar Mitch is een moeilijker geval dan de overduidelijke klootzakken die vrouwen misbruikten. Waar ligt de grens? En verdient Mitch een even zware afstraffing als een Matt Lauer? ‘The Morning Show’, achter de schermen gestuurd door vrouwelijke toptalenten zoals Mimi Leder en Kerry Ehrin, brengt een verbazend genuanceerd beeld van #MeToo.

Maar ‘The Morning Show’ gaat bovenal over de vrouwen die, nu de Koning van de Ochtendshow is gevallen, hun plaats zoeken. Jennifer Aniston keert 25 jaar na de pilot van ‘Friends’ terug naar het kleine scherm. Aan haar zijde huppelt Reese Witherspoon. Beiden smijten zich in hun rol tot de vonken ervan afvliegen. (Louter bestemd voor ‘Friends’-freaks: hoera, een reünie van de Green girls! ‘Man, no matter how you say it, it still sounds like you're talking about green people.’) Aniston speelt Alex Levy, de copresentator van Mitch Kessler die al haar moed en slimheid moet aanwenden om in deze bikkelharde en door mannen gedomineerde wereld te overleven. Witherspoon is Bradley Jackson, een lokale journaliste die nooit of te nimmer een blad voor de mond neemt en daar voorlopig alleen maar problemen door heeft gekregen. U kunt het al raden: Bradley Jackson, een nobody in de media, zal door een serie ongelukkige toevalligheden Mitch Kessler vervangen om naast Alex Levy te zitten in ‘The Morning Show’.

De reeks begint wat klungelig en doorzichtig. Maar in de vierde aflevering, waarin de eerste week van Bradley Jackson in de ochtendshow wordt getoond, geraakt de reeks op dreef. Die eerste minuten waarin Jackson zich houterig aan het script houdt. Het moment wanneer ze afwijkt en Amerika op z’n kop zet, waarna ze zich naar haar kleedkamer sleept om moedeloos op de grond te gaan liggen. En dan vooral: het interview van Jackson met één van de vrouwen die Mitch Kessler heeft beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Straffe tv!

Week wachten

Netflix, Amazon Prime, Telenet Play, Movies & Series van Proximus, Disney + en nu ook Apple TV+. Wie liever niet 50 euro per maand besteedt aan alle mogelijke streamingabonnementen, kan Apple TV+ nog even uitstellen. De dienst brengt alleen eigen series en heeft daardoor voorlopig een bijzonder lege catalogus. To make matters worse: de afleveringen van ‘The Morning Show’ en andere reeksen zoals ‘See’ en ‘For All Mankind’ verschijnen wekelijks. Jawel, Apple verwacht dat televisiekijkers nog bereid zijn om telkens een week te wachten op één episode. Wat is dit, 2009?

Om maar te zeggen: wij wachten tot 20 december, de dag dat de allerlaatste aflevering van het eerste seizoen van ‘The Morning Show’ verschijnt, om te zien of de reeks zijn belofte helemaal waarmaakt. En wie weet staan de beloofde talkshow van Oprah Winfrey en het vervolg op ‘Band Of Brothers’ van Tom Hanks en Steven Spielberg dan al online. Nieuwkomers kunnen de streamingdienst een week gratis gebruiken. Daarna betaalt u €4,99 per maand.