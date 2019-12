Netflix heeft na de succesrijke kerstfilm ‘A Christmas Prince’ de smaak te pakken. Titels als ‘Let It Snow’, ‘Holiday Rush’, ‘A Christmas Prince: The Royal Baby’ en – we nemen u niet in de maling – ‘The Knight Before Christmas’ staan sinds kort in uw catalogus. Als zuurstok op de kerststronk: ‘Merry Happy Whatever’, Netflix allereerste kerstserie.