Halfweg een vrijpartij stelt Fleabag zich in de eerste aflevering speels voor aan de kijker. De man achter en in haar heet Arsehole Guy, omwille van zijn zwak voor anale seks en vermoedelijk ook omdat hij er één ís. Fleabag is het alter ego van Phoebe Waller-Bridge, telg van een oude adellijke familie en verder één van de grappiste mensen die de laatste jaren boven water kwam. Ze schreef en coproducete de reeks 'Fleabag' en baseerde zich daarvoor op haar gelijknamige one-woman show, die in 2013 in première ging.

Fleabag is een goedbedoelende, intuïtieve en behoorlijk zelfdestructieve café-uitbaatster, en haar geuzennaam betekent zoveel als 'zij die slaapt bij de hond, zijn vlooien en vrijwel elke man die haar pad kruist'. In elke aflevering, zelfs in quasi elke scène, is seks de drijfveer van de handelingen en gesprekken, én de welgekomen afleiding daarvan. Toch wordt het zelden gratuit, platvloers of afgezaagd - zien is geloven!