Iemand met veel tijd bevestigde onlangs wat velen al vermoedden: ‘Rick & Morty’ is de dodelijkste serie in streamingland. Zo’n 26 zielen zouden per aflevering verloren gaan: dat is meer dan ‘The Walking Dead’ of ‘Westworld’. Toch was het even schrikken toen niemand minder dan Rick in de eerste aflevering van het vierde seizoen door het raam van zijn ruimteschip vloog en op een scherpe rots werd gespietst. Maar zelfs sterven krijgt Rick niet dood: de geniaalste man van het universum heeft meerdere maatregelen getroffen om zijn onsterfelijkheid te verzekeren. ‘Rick Die Rickpeat’ bewijst dat ‘Rick & Morty’ na twee jaar afwezigheid nog steeds één van de cleverste reeksen van deze generatie is: gek en geniaal, zinvol in zijn onzin.

Er volgen nog vier met knettergekke avonturen gevulde afleveringen. Rick ontdekt dat nog iemand anders zijn privétoilet op een idyllische planeet gebruikt en mengt zich in een bloedige robotoorlog om de stoute poeper bij de kraag te vatten. Morty stapt, tegen de raad van Rick in, uit hun ruimteschip en veroorzaakt daarmee een genocide in de uitmuntende episode ‘Rattlestar Ricklactica’. Oude bekende Poopy Butthole keert terug en ook Elon Tusk – Elon Musk met slagtanden uit een parallel universum – passeert de revue.

Pret verzekerd dus, al hadden de afleveringen iets meer diepgang kunnen gebruiken. Ja, de familiedynamiek is anders dit seizoen: Beth is niet langer bang om haar vader te verliezen en Jerry is een heel-klein-ietsje-beetje minder een sukkel dan tevoren. Maar momenten van ware ontroering waren er niet dit seizoen, en ‘Claw And Hoarder: Special Ricktim’s Morty’ is misschien wel de eerste zwakke ‘Rick & Morty’-aflevering: het verhaal over Jerry en de pratende kat ging nergens heen en de slettengrapjes over ontrouwe draken grensde aan platte toilethumor.

De tweede helft van het vierde seizoen – nog eens vijf afleveringen – verschijnt later dit jaar. Tot dan: wubba lubba dub dub!