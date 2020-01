'Messiah' op Netflix: Nooit gedacht dat de wederkomst van de Messias zo saai zou zijn

Voor een serie die met z’n trailers al controverse bij verschillende religieuze groepen veroorzaakte, is ‘Messiah’ hemeltergend mak. De Belgisch-Tunesische acteur Mehdi Dehbi, de man met de indrukwekkendste jukbeenderen van Luik en omstreken, speelt de Messias. Of toch niet. Of toch wel. Of toch niet.

5 0

Wanneer een zandstorm de oprukkende Islamitische Staat wegvaagt in Damascus, gaat één man met de eer lopen. Een mysterieus figuur bleef namelijk wekenlang de val van de terroristen voorspellen op een podium in de stadskern. Duizenden Arabieren begonnen hem daarop al-Masih te noemen. Oh my god, de Messias is wedergekeerd!

Of is al-Masih weinig meer dan een op macht beluste goochelaar? Dat is tenminste wat CIA-agente Eva Geller (Michelle Monaghan) gelooft. De charismatische al-Masih verzamelt in een recordtempo miljoenen volgelingen en dat vindt zij gevaarlijk. Ziedaar het hoofdverhaal van ‘Messiah’. Dé vraag die elk personage bezighoudt: is al-Masih de real deal of gewoon een bedrieger? Verwacht geen eenduidig antwoord op het einde van dit seizoen, anders is er weinig reden om een tweede seizoen te maken.

Het is een interessant vertrekpunt, hoor. Jezus werd 2000 jaar geleden gekruisigd. Wat zouden wij met een nieuwe profeet aanvangen? Vereren we hem of sluiten we hem op? De reeks stelt die vragen jammer genoeg niet op scherp. Al-Masih komt weinig in beeld, behalve om iets vaags te zeggen of om zo om de twee afleveringen eens een wonder te verrichten. Niet dat Eva van de CIA een veel interessanter personage is. Haar karakter valt in twee woorden samen te vatten: ziek en afstandelijk. Het is moeilijk om ook maar om één personage in ‘Messiah’ te geven.

Het zijn kleine zondes die we na drie weesgegroetjes kunnen vergeven. Maar ‘Messiah’ begaat één hoofdzonde: het is slaapverwekkend. De reeks hoefde écht geen tien afleveringen te duren. Er zijn te veel beelden van mensen die in het oneindige turen, te veel gesprekken die tot niets leiden, te veel seks die niet gehad wordt en te veel wapens die getrokken maar niet afgevuurd worden. Wat is er nu gebeurd met die jongen uit de koffieshop? Heeft de president van Amerika nu een beslissing genomen over de troepen in het Midden-Oosten? En waarom stapt al-Masih in godsnaam op het einde van de negende aflevering vrijwillig in die wagen?

Nooit gedacht dat de wederkomst van de Messias en het daarmee ingeluide einde der tijden zo godgeklaagd saai zou zijn.