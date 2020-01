Wat begint als een digitale klopjacht op een dierenbeul, wordt verbazend snel een verhaal over een narcistische psychopaat die dankzij de sensatiezucht van het internet aan zijn trekken komt. ‘Don’t F**k With Cats’ is niet geschikt voor kattenliefhebbers en gevoelige zielen, maar wel een must voor al wie houdt van goede true crime.